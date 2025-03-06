По словам политолога Ильи Гамбашидзе, от украинского лидера Владимира Зеленского хотят избавиться, как от просроченного товара. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что глава Белого дома Дональд Трамп ищет главе киевского режима замену с целью установить мир в Незалежной, зафиксировать убытки и постараться «получить прибыль».

По мнению эксперта, при этом экс-премьер Юлия Тимошенко или экс-президент Петр Порошенко не смогут заменить Зеленского, потому что они весьма заметные деятели в Незалежной, а Вашингтону выгоднее поставить на роль лидера страны кого-то, кто не успел слишком ярко выделиться на международной арене.

Ранее политолог Федоров не исключил, что Зеленского могут убить в результате покушения.