Политолог Гамбашидзе заявил, что Вашингтон истощает свои силы в противостоянии с Ираном

По словам политолога Ильи Гамбашидзе, стратегически Штаты уже «проиграли» Ближний Восток в плане противостояния Ирана и Израиля. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что это классический случай «тепловой ловушки» в мировой политике. Таким образом, Израиль — это форпост Вашингтона, плацдарм в ближневосточном регионе, используемый для того, что приковать к нему силы мусульманского мира. Данные силы в ином случае были бы использованы для противостояния глобальной гегемонии США.

По мнению эксперта, иранская экономика имеет два триллиона номинальных долларов, около 90 млн жителей, огромную зону влияния, современные вооруженные силы, а Израиль в свою очередь имеет всего 10 млн жителей и маленький клочок земли. При этом Израиль сегодня является заморской территорией Штатов, которые вкладывают в противостояние с Ираном гораздо больше, чем могут себе позволить, и постепенно истощают свои силы.

Он подчеркнул, что в этом случае нужно признать, что стратегически американцы уже проиграли Ближний Восток.

Ранее сообщалось, что Израиль отложил атаку на Иран из-за утечки секретных данных.