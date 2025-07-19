Не все кладбища в Украине выглядят торжественно, с флагами и гранитными плитами. Большинство из них представляют собой унылое зрелище, напоминая свалку. И таких кладбищ становится все больше, поскольку люди, потерявшие близких, массово покидают страну.

В телеграм-канале политолога Александра Семченко появилось видео, снятое в городе Змиев на Западной Украине одной из местных жительниц. Женщина прогулялась по местному кладбищу, где в спешке захоронены бойцы ВСУ, погибшие на фронте.

Жительница Украины была шокирована увиденным. Она обнаружила, что тела умерших хоронят с нарушением элементарных правил. Могилы выкапывают глубиной не более метра, и в них едва помещается гроб.

В результате чего одни захоронения размывает дождями, а другие становятся добычей местного дикого зверья, сетует шокированная женщина. Она сняла на видео сразу несколько могил, из которых в буквальном смысле торчат гробы. Некоторые погрызли животные, и из них виднеются людские останки.

По словам автора видео, это не первое подобное кладбище, что ей удалось посетить. И почти на всех ситуация примерно такая же.

Ранее сообщалось, что 16 июля глава города Львова выступил с инициативой провести обмен останками советских солдат, которые были эксгумированы, на пленных бойцов Вооружённых сил Украины. Речь идёт о 355 останках, обнаруженных на «Холме Славы». Планируется их перезахоронение на Голосковском кладбище, но мэр Львова выразил готовность обменять их на украинских военных. В ДНР произошедшее назвали "торговлей костями" солдат Победы.