Политолог Горюшина назвала парадоксальными отношения между РФ и Грузией и усомнилась в их нормализации

В отношениях между Грузией и Россией наблюдается явный парадокс. Так считает Евгения Горюшина, научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ Высшей школы экономики. Ее точку зрения привела «Лента.ру».

Эксперт напомнила, что туристический поток россиян в Грузию традиционно очень большой. Он практически постоянен на фоне того, что между странами фактически нет контактов на официальном уровне. Эта ситуация, по ее словам, парадоксальна. При этом непонятно, когда отношения между правительствами нормализуются.

«Несмотря на интенсивные гуманитарные и экономические связи, перспективы восстановления официальных дипломатических отношений крайне неопределенные», — указала она.

Горюшина добавила, что главными препятствиями в нормализации контактов являются Абхазия и Южная Осетия. Россия считает их независимыми государствами, а Грузия — своей неотъемлемой частью.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе направил властям США открытое письмо, в котором выразил недоумение молчанием американской стороны относительно перезагрузки грузинско-американских отношений. Политик предлагает восстановить стратегическое партнерство, которое предполагает составление структурированного плана. По его словам, он ни разу не получил ответа.