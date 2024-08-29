По словам политолога Дарьи Грибовой, французский лидер Эмманюэль Макрон хотел у себя под боком, в Париже, заиметь штаб-квартиру Telegram, тем не менее его основатель Павел Дуров на это предложение ответил отказом, понимая, что тем самым Макрон получит в колоду достаточно сильную карту, которую потом сможет применять для влияния на работу мессенджера. Об этом сообщил Life.ru.

Она уточнила, что президент Франции вновь показывает приверженность политике двойных стандартов. Вызывает сомнение тот факт, что семь лет назад у Запада не назревали планы по захвату контроля над одним из ключевых мессенджеров мира.

По мнению эксперта, французский лидер уже не старается выстраивать национально ориентированную политику, о которой говорил в ходе своей президентской кампании два года. Макрон теряет власть и боится потерять президентское кресло раньше срока. Однако, пока Telegram выступает аккумулирующей площадкой для оппозиционных сил Пятой республики, поэтому Макрону приходится идти на поводу у ЦРУ с целью сохранения собственной власти.

Ранее сообщалось о претензиях французского МИД к получению гражданства Дуровым.