Стало известно о претензиях французского МИД к получению гражданства Дуровым

Так, Павел Дуров получил гражданство еще в 2021 году, а обсуждал это с президентом страны Эмманюэлем Макроном несколько раз до этого периода, в 2018 году. Факт встреч упомянут в заявлении создателя Telegram. Детали встречи не разглашаются, но именно сейчас у французского МИД появились вопросы о процессе получения Дуровым паспорта.

Так, в МИДе заявили, что процесс получения гражданства не соответствует всем критериям – Дуров не доказал, что он помогает повышать влияние Франции. Владение французским языком Дуров подтвердил, а вот сотрудничать с властями касаемо работы с мессенджером не стал, как и ранее критиковал руководство страны после терактов в Париже и Сен-Дени. Также Макрон предлагал Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в Париж, но услышал отказ.

Напомним, ранее сообщалось, что Дурову запретили покидать территорию Франции.