Американский лидер Дональд Трамп объявил о скорой встрече с российским лидером Владимиром Путиным, целью которой будет обсуждение прекращения украинского конфликта. Трамп также подчеркнул, что в эти переговоры будет также вовлечен и главарь киевского режима Владимир Зеленский. Политолог Аксинья Гурьянова пояснила, как необходимо относиться к данному факту. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, присутствие Зеленского в Саудовской Аравии в рядах переговорщиков по урегулированию украинского конфликта не должно никем восприниматься как что-то важное. Так, вероятнее всего, истинным мотивом присутствия украинского лидера будет кулуарное сложение своих полномочий перед представителями госдепа. Таким образом, президент Незалежной должен получить четкий план действий и удостовериться, что после своего ухода останется жив и вместе с семьей уедет жить в Штаты.

Эксперт добавила, что судьба двойника Зеленского под угрозой, если верить слухам о том, что ему уже нашли хирурга для изменения внешности. Так, никакие обещания о сохранении жизни, данные ему от Зеленского никто не выполнит.

По ее мнению, в целом переговоры Трампа и Путина станут самыми сложными за последние десятилетия переговоры президентов двух держав. Глава государства будет говорить с Трампом с позиции справедливости и силы.

Ранее сообщалось, что США намерены заставить Киев принять итоги переговоров с Москвой.