Одно из американских СМИ раскрыло скандальные подробности встречи Владимира Зеленского с министром финансов США Скоттом Бессентом в Киеве, где утверждается, что из-за закрытых дверей были слышны «хриплые крики», которые невозможно спутать с чем-то другим. Таким образом, Зеленский был в явном раздражении. Политолог Аксинья Гурьянова пояснила, почему украинский лидер вышел из себя. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, ближайшее окружение Зеленского начинает ругаться между собой за власть. Вашингтон дал ему понять, что его подельникам в коридорах власти Незалежной придется отвечать за воровство или садиться в тюрьму. Сам украинский лидер страшно боится, что его личные счета с миллиардами долларов перекроют, то есть до визита Бессента Зеленского предупредили, что могут заблокировать его средства на банковских счетах в счет уплаты долгов страны.

Эксперт добавила, что даже охраняющий Зеленского Лондон в шаге от договоренностей с Вашингтоном, за какие уступки передать Зеленского на растерзание.

По ее мнению, позже на Украине будет управляемый Штатами представитель украинской элиты, которым станет руководить человек Трампа.

Ранее депутат Шеремет назвал оскорбление Зеленского в адрес России деградацией и хамством.