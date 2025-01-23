Политолог Гурьянова назвала причины заигрывания Маска с неонацистской тематикой

Недавнее выступление Илона Маска, которое сопровождалось провокационным жестом, вызвало бурю обсуждений в соцсетях и СМИ. По словам политолога Аксиньи Гурьяновой, действия миллиардера выглядят неоднозначными. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она добавила, что в целом Маск любит шокировать публику. Поэтому он, скорее, не зиговал, но миксанул свой жест намеренно. Такие провокации стали частью новой политической реальности в Штатах.

По мнению эксперта, такое поведение может нанести вред репутации Маска в долгосрочной перспективе, поскольку указанный жест работает против него.

Она отметила, что супергерой, которого он изображает, является образом Железного Человека. В целом инцидент с его жестом еще раз поднимает вопрос о границах допустимого в публичных выступлениях и влиянии харизматичных лидеров на общественное мнение.

Ранее сообщалось, что активисты спроецировали спорный жест Маска на завод в Берлине.