В интернете появилась новость, что аэропорты российского юга, возможно, возобновят свою работу в ближайшее время. Указанная информация наводит на размышления о готовности инфраструктуры к возвращению полноценного режима работы. По словам политолога Аксиньи Гурьяновой, это вовсе не так. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она отметила, что прежде всего такое положение дел складывается в связи с обеспечением безопасности и изменениями в общей геополитической обстановке. А в плане СВО можно уже точно отметить, что серьезное и сильное недоверие «просроченному» украинскому лидеру уже вызывается его внутренним окружением. В связи с этим закон позволяет убрать Зеленского без уведомления лидера ранее, вероятнее всего, его ближайшее окружение сделает это осенью.

По мнению эксперта, перед этим событием состоится несколько весьма важных переговоров между российским и американским лидерами. Главные события, связанные с окончанием спецоперации, могут затянуться на фоне сложной обстановки на международной арене. Однако есть вероятность того, спецоперация завершится осенью.

Она подчеркнула, что в настоящий момент важна информационная стабильность для населения. Так, сейчас активно запускаются слухи о всеобщей мобилизации, однако стоит всем успокоиться, потому что никакой мобилизации не будет.

Ранее Путин назвал возможные сроки окончания конфликта на Украине.