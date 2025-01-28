Путин назвал возможные сроки окончания конфликта на Украине

Российский глава высказался об украинском вопросе и заявил, что все действия в рамках СВО и конфликт на Украине в целом могут завершиться через несколько месяцев. Об этом президент заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По словам Владимира Путина, продолжить конфликт Украину уговорил Запад. Еще до начала СВО Россия вела переговоры с Незалежной и предлагала покинуть территории ДНР и ЛНР, где люди хотели разговаривать на русском языке и не подвергаться за это давлению.

Говоря об окончании конфликта, Путин предположил, что он может закончиться после того, как у Киева закончатся спонсорские деньги и патроны.

Также президент отметил, что переговоры Москвы и Киева не могут быть официальными, ведь у украинского лидера истек срок полномочий. Получается, что свой собственный запрет о ведении переговоров Зеленский отменить не может из-за нелегитимности.

«Переговоры с Россией может вести «кто угодно», однако результаты должно зафиксировать легитимное руководство Украины», — заявил президент.

Ранее Зеленский заявил, что Украина должна участвовать в процессе переговоров США и РФ.