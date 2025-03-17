Политика Дональда Трампа продолжает вызывать бурные обсуждения и оставаться в центре мировых новостей. Так, он объявил о выходе из всех следственных групп, занимающихся расследованием конфликта России и Украины, оставив эту тему в руках Евросоюза. Политолог Аксинья Гурьянова рассказала, какие последствия станут иметь подобные решения для международной политики и внутренней политической ситуации в Штатах. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, мир начинает узнавать о том, в какой «политической великой депрессии» находились Штаты во время правления Байдена. Так, уже через несколько месяцев Вашингтон захочет возмездия, и Штаты перестанут поддерживать партию демократов, а это означает, что у республиканцев окажется больше влияния и власти.

Эксперт подчеркнула, что, скорее всего, уже сегодня в кулуарах ведется обсуждение развала Евросоюза, что повлечет за собой страшные последствия вроде отмены единой валюты. При этом единственным человеком, который может остановить данный развал, окажется именно Владимир Путин.

По ее мнению, Трамп завершит начатую справедливую месть команде Байдена, продемонстрировав секретные документы, которые о многом расскажут, тем самым усилив свое влияние и среди граждан Штатов. Тем не менее он понимает, что на данный момент Путин занимает в мировой политике первое место, именно поэтому Трамп вынужден принимать самые неожиданные решения.

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