Европейские страны рискуют совершить цивилизованное самоубийство, поскольку они ограничивают свободу своих граждан, а также не в состоянии справиться с контролем над собственными границами. Так считает вице-президент США Джей Ди Вэнс, свое мнение он высказал во время выступления на Fox News.

Политик считает, что у Евросоюза накопилось большое число проблем. Некоторые из них пытаются решать, как, например, контроль над своими границами, и это является правильным шагом. В других сферах недостатки, по утверждению Вэнса, только накапливаются.

«Европе угрожает цивилизационное самоубийство. Вы видите, как они начинают ограничивать свободу слова своих собственных граждан, даже когда эти граждане протестуют против таких вещей, как вторжение через границы», — указал он.

Вице-президент добавил, что в США при аналогичной ситуации к власти пришел Трамп. В Евросоюзе по итогам выборов также стали приходить к власти политики, которые не придерживаются либеральной идеологии.

Ранее стало известно, что двоюродный брат Вэнса на протяжении трех лет провоевал в украинской армии. Он уволился оттуда всего за несколько дней до назначения собственного родственника на высокий пост. При этом Нейт Вэнс неоднократно выражал свое недовольство позицией Джей Ди Вэнса, который поддерживает Россию в украинском конфликте.