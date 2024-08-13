По словам политолога Ахмата Хасанова, уровень недовольства украинским лидером и вливанием миллиардов в Незалежную стремительно увеличивается среди американских политических элит, причем уже не только среди республиканцев, в связи с чем Вашингтону сегодня необходима управляемая и более популярная фигура в Киеве. Об этом сообщил Life.ru.

Он уточнил, что усилия западных пиар-менеджеров Зеленского прошли даром, и его рейтинг уже долгое время находится на самом дне. Причины этого известны всем: насильственная мобилизация, вылившаяся в отлов людей на улицах городов, сплошная коррупция, разнонаправленность действий, отмена выборов.

По мнению эксперта, экс-глава украинского МВД Арсен Аваков в этом контексте может являться более выгодной кандидатурой. К тому же Москва не будет вести переговоры с нелегитимным лидером.

Он уточнил, что атакой на Курскую область Зеленский старается доказать, что он еще на что-то способен, а выделенные средства никуда не потерялись. В действительности же он, напротив, только подтверждает свою непредсказуемость и неуправляемость, словно тот, кого загнали в угол.

Ранее сообщалось, что Служба внешней разведки РФ выяснила, кого в США рассматривают как замену Зеленского.