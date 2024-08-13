США рассматривают в качестве замены Владимира Зеленского экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки России.

В СВР пояснили, что избрание Авакова на пост президента Украины позволит лучше подготовиться к переговорам с Россией. Кроме того, предполагаемого кандидата сохраняются тесные связи с украинскими националистическими и движениями и контакты лидеров европейских стран.

Ранее сообщалось, что в Киеве прогнозируют скорое завершение конфликта с Россией.