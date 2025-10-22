Заявления Польши о потенциальной готовности перехватить самолет Владимира Путина по пути в Будапешт были подвергнуты резкой критике. Политолог Ростислав Ищенко отреагировал на эти угрозы с изрядной долей сарказма, указав, что подобные заявления можно делать лишь будучи абсолютно уверенным в том, что российский президент не появится в небе страны. Об этом сообщает радио Sputnik.

Эксперт пояснил, что любая попытка арестовать лидера ядерной державы была бы невероятно рискованным шагом, на который в реальности вряд ли кто-то осмелится. Подобная провокация неминуемо спровоцировала бы жестчайшую реакцию, последствия которой были бы непредсказуемы. По его мнению, истинная цель Запада заключается не в физическом задержании, а в создании иллюзии международной изоляции России.

По словам политолога, подобные риторические угрозы остаются лишь частью информационной войны. Они призваны создать определенный пропагандистский фон, но не имеют под собой реальных оснований для реализации, поскольку цена такого шага для инициаторов оказалась бы катастрофически высокой.

Ранее сообщалось, что Польша оказалась в дипломатической ловушке из-за визита Путина в Венгрию.