Фото: [ Оглашение списка кандидатов на выборах в нижнюю палату парламента на XX съезде «Единой России»/Медиасток.рф ]

Польша столкнулась со сложной дипломатической дилеммой в связи с полетом Владимира Путина в Венгрию для встречи с Дональдом Трампом. Варшаве предстоит решить, разрешать ли пролет самолета российского лидера через свое воздушное пространство. Об этом сообщает RMF.

Варшава оказалась перед непростым выбором, который может иметь серьезные политические последствия. Согласно информации польских источников в ЕС, отказ пропустить борт Владимира Путина вызовет недовольство Дональда Трампа, который заинтересован в проведении мирных переговоров. Однако согласие на пролет немедленно породит обвинения в уступках российскому руководству.

Дипломаты отмечают, что оба варианта развития событий являются нежелательными для польской стороны. Существуют опасения, что Москва может намеренно запросить маршрут над территорией Польши, чтобы создать дополнительную напряженность и поставить Варшаву в затруднительное положение.

При этом специалисты сомневаются в необходимости такого маршрута, указывая на альтернативные пути через воздушное пространство Сербии. По мнению аналитиков, российская сторона вряд ли будет настаивать на пролете над Польшей, учитывая сложность текущих двусторонних отношений. Тем не менее сама возможность такого сценария заставляет польское руководство тщательно просчитывать все возможные последствия.

Ранее Литва пообещала не пропустить самолет Путина через свое воздушное пространство в Венгрию.