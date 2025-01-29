Политолог Ищенко пояснил, почему современная система в России является именно «путинской»

По словам политолога Ростислава Ищенко, Владимир Путин фактически создавал современную Россию на пустом месте, которое ему досталось после Ельцина, на выжженной земле. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что указанная система во многом является «путинской», ориентированной на него. В истории был ряд экспериментов, чтобы заставить систему работать в самостоятельном режиме, включая попытку организовать более или менее нормальную партийную политическую жизнь, которая провалилась.

По мнению эксперта, в данном случае речь идет не столько об уходе фигуры, так как сильные фигуры уходят в разных ситуациях. Если сравнивать Ивана Грозного, Петра Первого и Владимира Путина, то это люди, которые стоят у истоков формирования новой системы.

Он подчеркнул, что в целом это не российская проблема, поскольку в нынешних условиях, когда идеологическая борьба практически ушла на второй план, то и отсутствие партийной системы логично.

Ранее Путин заявил, что благодаря ему Россия отошла от края пропасти.