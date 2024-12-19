На прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, президент России Владимир Путин заявил, что ему удалось уберечь страну от кризисной ситуации, благодаря чему Россия отошла от края пропасти, сообщило РИА Новости.

Он подчеркнул, что все, что происходило с Россией до и после ухода Бориса Ельцина с поста президента, способствовало полной утрате суверенитета. Путин отметил, что без суверенитета Россия не сможет функционировать как независимое государство.

Глава государства заявил, что предпринял все необходимые меры, чтобы сделать Россию самодостаточной и независимой державой, способной принимать решения, соответствующие ее интересам.

Ранее Путин заявлял, что его предшественник Борис Ельцин пользовался симпатией Запада до тех пор, пока не высказал свою позицию о недопустимости ударов по Югославии без одобрения ООН.