Политолог Ищенко считает, что Трампу Украина передана уже мертвой

Политолог: Байден передал украинский кризис на аутсорсинг Лондона

Политика

Фото: [Соцсети]

По словам политолога Ростислава Ищенко, еще Джо Байден дистанцировался от Незалежной, и его администрация передала практически все ведение украинского конфликта на аутсорсинг Лондона. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он подчеркнул, что Штаты лишь наблюдают за этим и при Трампе они станут делать это еще более отстраненно. Американскому лидеру Украину передали уже мертвой, за нее нести ответственность станет Евросоюз.

По мнению эксперта, Штаты уже проиграли войну на Украине, и весь мир это знает. 

Ранее сообщалось, что США хотят добиться мирного урегулирования конфликта на Украине.

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