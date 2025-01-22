По словам политолога Ростислава Ищенко, еще Джо Байден дистанцировался от Незалежной, и его администрация передала практически все ведение украинского конфликта на аутсорсинг Лондона. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он подчеркнул, что Штаты лишь наблюдают за этим и при Трампе они станут делать это еще более отстраненно. Американскому лидеру Украину передали уже мертвой, за нее нести ответственность станет Евросоюз.

По мнению эксперта, Штаты уже проиграли войну на Украине, и весь мир это знает.

Ранее сообщалось, что США хотят добиться мирного урегулирования конфликта на Украине.