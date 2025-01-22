Политолог Ищенко считает, что Трампу Украина передана уже мертвой
Политолог: Байден передал украинский кризис на аутсорсинг Лондона
Фото: [Соцсети]
По словам политолога Ростислава Ищенко, еще Джо Байден дистанцировался от Незалежной, и его администрация передала практически все ведение украинского конфликта на аутсорсинг Лондона. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он подчеркнул, что Штаты лишь наблюдают за этим и при Трампе они станут делать это еще более отстраненно. Американскому лидеру Украину передали уже мертвой, за нее нести ответственность станет Евросоюз.
По мнению эксперта, Штаты уже проиграли войну на Украине, и весь мир это знает.
Ранее сообщалось, что США хотят добиться мирного урегулирования конфликта на Украине.