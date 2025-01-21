США хотят добиться мирного урегулирования конфликта на Украине

Он подчеркнул, что важно, чтобы это было именно устойчивое мирное урегулирование, которое впоследствии не приведет к обострению ситуацию.

Рубио заявил, что переговоры по этому вопросу будут сложными, так как каждая участница конфликта должна будет идти на уступки.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявляя, что Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому кризису, отмечая, что самое важное – устранить его первопричины.

Ранее сообщалось о том, что администрации Трампа придется отменить многие санкции против РФ.