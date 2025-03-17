Политолог Ямбулатова пояснила, почему Трампу не следовало вести переговоры с Зеленским

По словам политолога Инны Ямбулатовой, главе Белого дома Дональду Трампу не следовало вести переговоры со своим украинским коллегой. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что прежде всего в этом не было необходимости после того, что произошло в Овальном кабинете, так как план, находившийся на тот момент в руках украинской делегации, они получили в Британии.

По мнению эксперта, Трампу достаточно было набрать номер телефона Кира Стармера и все там узнать. Сегодня спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф старается выруливать из той ловушки, в которую Трамп намеренно или случайно попал.

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