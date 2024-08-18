По словам политолога Алексея Ярошенко, вопрос о том, чтобы полностью прекратить поддержку киевского режима как инструмента геополитического давления на Москву, в Берлине не стоит. Об этом сообщили «Известия».

Он уточнил, что на сегодняшний день ФРГ обладает достаточными средствами для того, чтобы продолжать выделять финансы на поддержку Незалежной, при этом наблюдается ряд противоречий в риториках немецких партий.

По мнению эксперта, партия, выступающая сегодня за продолжение спонсирования киевского режима, ставит суверенитет Германии «на кон», поскольку украинская армия не справится с задачей разбить Россию, в итоге этого Берлин останется безоружным.

Он добавил, что в случае, если будет выбран путь перевооружения, через 10–15 лет станет возможен новый виток геополитического противостояния с Россией. Кроме того, не стоит исключать, что информация о прекращении помощи может также быть элементом информационной войны Запада против России.

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