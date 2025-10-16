Международное сообщество пристально следит за эскалацией напряженности вокруг Венесуэлы, где Вашингтон активизирует политическое и военное давление. Политический обозреватель Олег Ясинский в интервью Общественной Службе Новостей раскрыл истинные мотивы этого противостояния, указав, что формальные предлоги — от нарушений прав человека до борьбы с наркотрафиком — служат лишь прикрытием для доступа к крупнейшим в мире запасам нефти.

По его словам, экономика страны, подвергающаяся многолетней блокаде с более чем тысячью санкций, демонстрирует признаки восстановления, несмотря на замороженные активы и изощренные методы давления. Последние маневры США в Карибском море, сопровождаемые надуманными обвинениями, представляют собой тактику провокации, направленную на создание повода для военного вмешательства. При этом прямое вторжение маловероятно из-за сложной географии, что делает более реальными точечные удары или операции с территорий соседних государств.

Эксперт отметил, что параллельно Вашингтон делает ставку на марионеточных политиков, таких как Мария Корина Мачадо, чьи заявления о готовности передать национальные ресурсы иностранным компаниям дискредитируют саму идею оппозиции. Венесуэльское общество, при всем разнообразии политических взглядов, отвергает сценарий иностранной интервенции. Таким образом, текущий кризис является не борьбой за демократию, а классической геополитической схваткой за ресурсы, где суверенитет страны становится разменной монетой.

