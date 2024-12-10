Политолог Калачев назвал приграничный регион РФ, где тоже могут сменить губернатора

После недавней замены губернатора в Курской области, аналогичные изменения могут произойти и в Брянской области. Об этом в беседе с Инфо24 заявил политолог Константин Калачев.

По его словам, до начала специальной военной операции существовало мнение, что губернаторы-политики, обладающие самостоятельностью в принятии решений, не приветствовались. Однако в настоящее время руководители регионов должны оперативно реагировать на вызовы судьбы. Также они обязаны уметь устанавливать эффективный контакт и взаимодействовать с населением.

Назначение Андрея Хинштейна в качестве временно исполняющего обязанности губернатора Курской области связано с необходимостью иметь в регионе человека с высокой степенью независимости. Его ключевое достоинство заключается в том, что он является самодостаточной личностью и опытным политиком.

Калачев подчеркивает, что для президента важно иметь в своих командах людей, способных принимать самостоятельные решения. В отличие от конца девяностых и начала двухтысячных, когда губернаторы-политики подвергались значительному давлению, сейчас наблюдается совершенно иной запрос на управление регионами.

Поэтому политолог Константин Калачев допускает смену губернатора Брянской области вслед за Курской областью.

Ранее Александр Хинштейн призвал чиновников, чувствующих за собой грехи, покаяться и уволиться.