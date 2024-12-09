Хинштейн призвал чиновников, чувствующих за собой грехи, покаяться и уволиться

На первом оперативном совещании в правительстве Курской области Александр Хинштейн, исполняющий обязанности губернатора, предложил чиновникам, которые осознают свои ошибки, признаться в этом и уйти с занимаемых должностей. При этом он подчеркнул, что не намерен прибегать к резким переменам в кадровой политике.

Хинштейн отметил, что новое направление работы правительства будет сосредоточено на открытости и прозрачности.

«Если кто-то чувствует себя не готовым к новому формату работы, к кризисной системе управления, может об этом честно сказать, написать заявление и я это с пониманием приму. То же самое касается тех людей, кто чувствует за собой какие-то грехи. Таким я сразу на берегу предлагаю покаяться», — сказал он.

Исполняющий обязанности губернатора заверил, что не станет давать оценку предыдущей деятельности чиновников. Он подчеркнул, что этим займутся прокуратура и Счетная палата.

Кроме того, он отметил недостаток взаимодействия власти с жителями региона. В целях кризисного управления рабочий день для заместителей губернатора и председателя правительства региона будет начинаться в восемь утра.

Ранее назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Курской области по указу президента России Владимира Путина Александр Хинштейн заявил, что решил оставаться на ночь в своем кабинете из-за нехватки времени.