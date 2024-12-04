Политолог Капанадзе назвал способы грузинским властям избежать революции в стране

По словам политолога Васо Капанадзе, грузинские власти смогут избежать революции, если станут действовать жестко и одновременно аккуратно. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что важно контролировать ситуацию посредством правоохранительных органов. На сегодняшний день грузинские органы правопорядка работает четко и не дает оппозиции организовать в Тбилиси госпереворот.

По мнению эксперта, правящей партии «Грузинская мечта» предстоит трудная борьба. При этом организаторы протестов могут обострить ситуацию, на данный момент они задействовали не только студентов, а также и учащихся средних школ, педагогов.

Ранее политолог Марков перечислил последствия массовых беспорядков в Тбилиси.