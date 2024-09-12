Политолог Караганов оценил возможность применения ядерного оружия Россией

Россия может применить ядерное оружие в ответ на удары по своей территории. Такое мнение в интервью изданию «Коммерсант» высказал научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики (ВШЭ), политолог Сергей Караганов.

Эксперт отметить, что РФ должна убедить «противников» в готовности применить ядерное оружие. Так, наша страна имеет право на ядерный ответ в случае нанесения ударов по свей территории или захвата ее части, отметил Караганов.

В настоящее время власти РФ работают над изменением доктрины применения ядерного оружия. Караганов считает, что в нее необходимо внести понятие «ядерная эскалация», чтобы такие действия были предварены шагами, которые бы убедили противника в нашей .

Сейчас настал такой момент, что Россия может ответить ядерным оружием на массированные удары по нашей территории, заключил эксперт.

Ранее были названы сроки принятия решения об ударах западным оружием вглубь России.