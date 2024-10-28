Политолог Караханов назвал наиболее вероятного противника хороших отношений Москвы и Анкары

По словам политолога Энеса Караханова, Запад формирует в Турции новую политическую силу антироссийской направленности во главе с экс-депутатом парламента республики Явузом Агиралиоглу. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он подчеркнул, что данный кандидат придерживается прозападных позиций, и указанный проект нацелен на противодействие текущему российско-турецкому сближению. В основе его риторики лежит идеология Турана — объединения тюркоязычных стран от Балкан до Центральной Азии.

По мнению эксперта, новое политическое движение уже привлекло значительную молодежную аудиторию, при этом особую тревогу вызывает поддержка религиозных организаций, которые ранее стояли за президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, поскольку они способны манипулировать общественным мнением в пользу Агиралиоглу.

Ранее политолог Дмитрий Евстафьев заявил, что Анкара не является ни союзником, ни противником никому.