По словам политолога Энеса Караханова, протесты в Грузии в связи с результатами парламентских выборов станут носить волнообразный характер. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он подчеркнул, что влияние таких демонстраций также окажется ограниченным.

По мнению эксперта, итоги голосования и последующая реакция на них свидетельствуют о глубоком расколе в грузинском обществе относительно будущего пути развития страны. Это противостояние может иметь долгосрочные последствия для политической стабильности и международного положения Грузии.

Ранее политолог Еловский пояснил причины заявления правящей партии Грузии о предложении Запада развязать войну с Россией.