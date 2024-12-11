Политолог Караханов назвал причины решения новых властей Сирии на вывод боевиков из городов

По словам политолога Энеса Караханова, будущее Сирии определяется множеством факторов, среди которых готовность сторон к поиску компромиссов, влияние внешних сил и общая ситуация в регионе. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что в то же время, вывод боевиков из городов может стать значительным шагом к достижению более мирного и стабильного будущего для государства.

По мнению эксперта, в свою очередь это также открывает возможность контролировать как масштабы, так и темпы вывода вооруженных формирований, что позволит избежать неожиданного и хаотичного отступления.

Он отметил, что указанный подход может способствовать возникновению условий для политических переговоров и диалога между правительством и оппозицией. Тем не менее успех маневра стане зависеть от приверженности всех участников к процессу и от их способности преодолевать возникающие трудности.

Ранее депутат Слуцкий заявил о безопасности отечественных баз в Сирии.