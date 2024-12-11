Депутат Слуцкий заявил о безопасности отечественных баз в Сирии

По словам руководителя Комитета нижней палаты парламента по международным делам Леонида Слуцкого, безопасность отечественных баз в Сирии обеспечена. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что за тех, кто там находится, не следует переживать, поскольку контакты с представителями повстанцев уже налажены.

По мнению парламентария, стоит переживать как раз о будущем Сирии, и это станет обсуждаться в публичном формате.

Он добавил, что в целом обстановка в Сирии является наиболее кровоточащей вместе с сектором Газа, причем не только на Ближнем Востоке, но и в мире.

Ранее сообщалось, что новые власти Сирии рассмотрят вопрос о судьбе российских военных баз.