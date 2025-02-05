По словам политолога Энеса Караханова, Незалежной стоит похоронить надежды и на доступ к ядерному оружию, и на благополучное будущее для главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщает Life.ru.

Он отметил, что передача ядерного оружия регулируется международными договорами и нормами, такими как Договор о нераспространении ядерного оружия, и Киев является сторонником ядерного разоружения и нераспространения.

По мнению эксперта, стремление Трампа завершить конфликт в Незалежной привело к уменьшению финансирования со стороны Штатов, что вызывает серьезное беспокойство у Зеленского, поскольку если администрация Трампа достигнет соглашения с Москвой по Украине, это может означать конец для Зеленского.

Он добавил, что самим украинцам не следует беспокоиться, поскольку, когда территория нынешней Незалежной вместе с ее населением вернутся к своим корням, то есть под крыло России, то украинцы автоматически получат возможность доступа к ядерному арсеналу.

Ранее в Госдуме прокомментировали слова Зеленского о ядерном оружии.