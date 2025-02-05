В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о ядерном оружии

Журавлев: Зеленский сознательно поднимает ставки заявлениями о ядерном оружии

Политика

Фото: [vkvideo.ru/Река Перемен]

Заместитель комитета Государственной думы РФ по обороне Алексей Журавлев заявил, что Владимир Зеленский сознательно поднимает ставки, делая заявления о ядерном оружии. Таким мнением российский политик поделился в комментарии РИА Новости.

В недавнем интервью британскому журналисту Пирсу Моргану Зеленский заявил, что процесс вступления Украины в НАТО может занять годы или даже десятилетия. В связи с этим, подчеркнул нелегитимный украинский лидер, Запад обязан предоставить Киеву ядерное оружие для обеспечения национальной безопасности Украины.

«Ясно, что Зеленский, который близок к тому, что его выбросят не только из политики, но и, вероятно, из жизни, сознательно поднимает ставки, показывая западным покровителям, что способен на все что угодно», — отметил Журавлев.

Депутат добавил, что Зеленский не осознает, к каким печальным событиям могут привести подобные заявления о ядерном оружии. Журавлев напомнил, что специальная военная операция (СВО) на Украине началась почти сразу же после слов Зеленского на Мюнхенской конференции о восстановлении потенциала страны.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент РФ Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии стали частью России.

Российский лидер не раз заявлял о готовности Москвы к мирным переговорам по украинскому кризису, однако отмечал, что Киев на законодательном уровне запретил любые контакты с Кремлем.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал рассуждения Зеленского о ядерном оружии как безответственные. Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова назвала Зеленского маньяком, так как он воспринимает мировую арену как площадку для своих безумных идей.

Актуально
Украина
Зеленский