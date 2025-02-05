Заместитель комитета Государственной думы РФ по обороне Алексей Журавлев заявил, что Владимир Зеленский сознательно поднимает ставки, делая заявления о ядерном оружии. Таким мнением российский политик поделился в комментарии РИА Новости.

В недавнем интервью британскому журналисту Пирсу Моргану Зеленский заявил, что процесс вступления Украины в НАТО может занять годы или даже десятилетия. В связи с этим, подчеркнул нелегитимный украинский лидер, Запад обязан предоставить Киеву ядерное оружие для обеспечения национальной безопасности Украины.

«Ясно, что Зеленский, который близок к тому, что его выбросят не только из политики, но и, вероятно, из жизни, сознательно поднимает ставки, показывая западным покровителям, что способен на все что угодно», — отметил Журавлев.

Депутат добавил, что Зеленский не осознает, к каким печальным событиям могут привести подобные заявления о ядерном оружии. Журавлев напомнил, что специальная военная операция (СВО) на Украине началась почти сразу же после слов Зеленского на Мюнхенской конференции о восстановлении потенциала страны.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент РФ Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии стали частью России.

Российский лидер не раз заявлял о готовности Москвы к мирным переговорам по украинскому кризису, однако отмечал, что Киев на законодательном уровне запретил любые контакты с Кремлем.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал рассуждения Зеленского о ядерном оружии как безответственные. Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова назвала Зеленского маньяком, так как он воспринимает мировую арену как площадку для своих безумных идей.