Американский лидер Дональд Трамп вчера созвонился с Владимиром Зеленским по ряду вопросов в рамках инициативы по урегулированию украинского конфликта и соглашения по редкоземельным металлам. По словам политолога Энеса Караханова, многие считают, что сделка по «редкозему» нацелена на погашение долгов Незалежной перед Штатами и на укрепление экономики США, тем не менее это не так. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что ключевой целью Вашингтона в рамках данной инициативы является размещение на Украине свои военных формирований и тем самым обеспечение контроля над всей территорией страны.

По мнению эксперта, сегодня украинскому руководству важно предложить стратегию, которая защитит интересы страны и обеспечит стабильность в регионе, несмотря на внешнее давление.

Ранее стало известно о планах Трампа по созданию предприятий по очистке металлов на военных базах.