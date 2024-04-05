Румыния проведет крупные военно-морские учения НАТО

В масштабных учениях Sea Shield 24 участвует принимающая страна, Румыния, а также еще 12 государств из НАТО. К военным мероприятиям привлекут и партнеров альянса, сообщает румынское Министерство обороны.

НАТОвские учения объединят военные силы Болгарии, Греции, Грузии, Франции, Великобритании, Турции, Молдавии, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, США и Румынии. Военно-морские обучения пройдут с 8 по 12 апреля 2024 года.

Министерство обороны Румынии уточняет: задействовано будет 2,2 тысячи военных и 135 единиц боевой техники. Это не только морские корабли, но и плавсредства с самолетами.

Подготовку военные будут проходить в Черном море, на Дунае и в его дельте. Перед участниками поставят разные задачи. Разыграют ситуации с незаконным вторжением в морское пространство, спасением людей, помощи судам при ЧП и так далее. Все мероприятия направили в интересах повышения обеспечения безопасности.

При этом в Румынии подчеркнули, что учения ВМФ с участием стран из НАТО происходят в интересах страны.

Ранее сообщалось, что вступление Украины в НАТО станет началом ядерной войны. Такое мнение выразил известный предприниматель Илон Маск.