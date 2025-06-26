Политолог Киреев пояснил, почему внимание Трампа направлено на Китай, а не на Украину

Саммит НАТО в Нидерландах прошел в обстановке острых внутренних споров, а его итоги остались неясными для общественности. Основной конфликт, по мнению экспертов, лежит в принципиально разных подходах США и Европы. Администрация Трампа сосредоточена на сдерживании Китая, а европейские же страны, напротив, хотят сохранить фокус на противостоянии с Россией через поддержку Украины. По словам политолога Владимира Киреева, это противоречие привело к открытому расколу. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он пояснил, что Трамп действует прагматично: он видит Европу как источник финансирования реиндустриализации и перевооружения США (через закупки их ВПК), но отказывается воевать за европейские интересы, не считая Россию прямой угрозой Америке. Вашингтон параллельно ведет сепаратные переговоры с Москвой. Европейцы же стремятся реализовать свои амбиции геополитического лидерства за счет США, не неся сопоставимых расходов.

По мнению эксперта, саммит высветил глубокий кризис единства НАТО. Союзники демонстрируют разнонаправленные стратегические курсы: США — на Азию и экономию ресурсов, Европа — на конфронтацию с Россией при ограниченном финансировании. Дальнейшее выполнение США 5-й статьи Устава НАТО обещает быть избирательным.

Ранее сообщалось, что Трамп согласился принять Китай в состав клуба «Большой семерки».