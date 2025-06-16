Трамп согласился принять Китай в состав клуба «Большой семерки»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп согласился с тем, что Китаю стоит дать возможность присоединиться к неформальному клубу стран «Большой семерки». Его точку зрения привело РИА Новости.

Американский лидер встретился с премьер-министром Канады Марком Карни в понедельник, 16 июня. При этом он заявил, что ввести Китайскую Народную Республику в состав G7 «не такая уж плохая идея». Он сообщил, что не будет выступать против, если кто-то предложит это на официальном уровне.

«Важно, чтобы это были люди, с которыми можно вести диалог», — указал Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп сделал резкое заявление в адрес Ирана, предупредив о возможной эскалации конфликта. Он подчеркнул, что Вашингтон обеспечил Израиль самым смертоносным оружием в мире. Американский лидер также призвал Иран к немедленному прекращению боевых действий, пока запланированные Израилем удары не стали еще более разрушительными.