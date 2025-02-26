Политолог Киреев представил картину происходящего в современном политическом мире

Сегодня в сфере международных отношений наблюдаются динамичные изменения. Вчерашние союзники, которые связаны многолетним прошлым и стратегическими обязательствами, переходят к фазе противостояния, а непримиримые ранее оппоненты, напротив, стараются урегулировать противоречия и сформировать точки долговременного взаимодействия. Политолог Владимир Киреев пояснил, что происходит в современном политическом мире. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, коллективный Запад расколот, приход Трампа сделал скрытое противостояние явным. Так, часть политических сил в Евросоюзе и в Северной Америке верны своему либеральному выбору, другие же требуют поворота в политике к линии Трампа, которые чрезвычайно популярны и уже поменяли весь политический ландшафт западного сообщества. Так, успешно переобулись Борис Джонсон, Эммануэль Макрон, генсек НАТО Марк Рютте.

Эксперт добавил, что при этом еще рано говорить о том, что Трампу удалось объединить весь западный лагерь под своими знаменами. Возможный альянс Фридриха Мерца с Борисом Писториусом, которые имеют высокие шансы возглавить немецкую политику на ближайшее время нацелен на прямой конфликт с Москвой и разрыв связей с Вашингтоном. Также Канада укрепляет альянс с Евросоюзом.

По его мнению, все это свидетельствует о том, что западный лагерь расколот. Это наиболее глубокий кризис за многие годы. В этом случае речь идет не только о начале глобальной войны, а также и о технологиях, мировом развитии, сохранении своих обществ. Раскол станет расти, что придаст актуальность и вопросу, связанному с дальнейшей судьбой НАТО.

Ранее в МИД России заявили о высоком риске столкновения ядерных держав.