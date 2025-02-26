В МИД России заявили о высоком риске столкновения ядерных держав

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил о том, что на данный момент везде наблюдается рост конфликтности и напряженности, риск лобового военного столкновения ядерных держав сохраняется на крайне высоком уровне, пишет ТАСС.

По словам Вершнинина, которые он произнес на конференции по разоружению в рамках сегмента высокого уровня, мир к 80-летнему юбилею ООН подходит в условиях тяжелейшего кризиса в международной безопасности, и ситуация только ухудшается. Сохраняется и высокий риск лобового столкновения ядерных держав на крайне высоком уровне.

Причина этого, сказал Вершинин, кроется в противоборстве против привычного миропорядка из-за тех стран, кто нацелен на глобальное доминирование и нарушает установленные ранее принципы безопасности. Фаактически, такие действие провоцируют другие страны на принятие компенсирующих мер. Следствием таких изменений в миропорядке и стали украинский и ближневосточный конфликты.

Ранее в российском МИД ответили на вопрос о взаимодействии с США по вопросу редкоземельных металлов.