Политолог Клинцевич считает, что Лондон будет пытаться спровоцировать Трампа до вступления в должность президента
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По словам политолога Андрея Клинцевича, до 20 января британцы станут пытаться спровоцировать Дональда Трампа или каким-либо образом поссорить. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он уточнил, что Киев и Лондон станут играть на эмоциональности Трампа с целью спровоцировать его на вражду с Москвой, напомнив, что белые каски в 2020 году, когда сымитировали видео с якобы применением химического оружия от правительственных войск в Сирии, Трамп тогда принял решение эмоциональное нанести удар по Сирии.
Ранее сообщалось, что Трамп вновь может посетить Великобританию.