Он уточнил, что Киев и Лондон станут играть на эмоциональности Трампа с целью спровоцировать его на вражду с Москвой, напомнив, что белые каски в 2020 году, когда сымитировали видео с якобы применением химического оружия от правительственных войск в Сирии, Трамп тогда принял решение эмоциональное нанести удар по Сирии.

Ранее сообщалось, что Трамп вновь может посетить Великобританию.