Бывший глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что Киеву необходимо призвать в ряды украинской армии больше молодых людей. По словам политолога Алексея Кочеткова, Незалежная интересует западных кураторов исключительно как инструмент для противостояния России, а судьба жителей этой страны совершенно неинтересна политикам Запада. Об этом сообщили «Известия».

Он подчеркнул, что Джонсон является явным поджигателем конфликта, ключевым противником разрешения украинского конфликта, а также представителем британской элиты, которая еще несколько лет назад взяла курс на конфронтацию.

По мнению эксперта, Джонсон – сторонник американских демократов, которые боятся, что в случае победы кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, видя поражение украинской армии на фронте, откажется поддерживать ее дальше. Это является причиной того, что демократы и их партнеры всеми силами стараются сегодня накачать Незалежную вооружением и сподвигнуть Киев вновь ужесточить мобилизацию.

Он напомнил, что Джонсон был одним из инициаторов срыва переговоров в Стамбуле, поскольку является одним из контролеров киевского режима.

Ранее эксперт объяснил, как Украина пугает Запад российскими ракетами.