Эксперт объяснил, как Украина пугает Запад российскими ракетами

Киев заявил об опасности снарядов «Гром-Э1», принадлежащих ВС РФ, чтобы надавить на западных партнеров и получить разрешение на удары вглубь России.

Об этом в беседе с «Инфо24» заявил профессор Академии военных наук, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

Он отметил, что украинские власти распространяют неподтвержденные сообщения о возможном применении этих снарядов, чтобы получить разрешение от Запада на высокоточные удары по объектам внутри России дальнобойными ракетами.

Возможно, Украина начала обсуждать «Гром-Э1» для создания информационного фона, как предположил Вадим Козюлин.

Ранее мэр Харькова заявил о том, что бойцы ВС РФ впервые применили на СВО ракеты «Гром-Э1». При этом российское оборонное ведомство никак не комментировало слова Терехова о необычных мощных снарядах.