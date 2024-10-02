Политолог Конфисахор назвал последствия звонка Шольца Путину

Политолог Александр Конфисахор перечислил ключевые темы, которые могут быть затронуты в ходе предстоящего диалога между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, одной из главных тем предстоящих переговоров станет украинский кризис, поскольку нужно найти пути решения данной проблемы. Кроме того, мировое сообщество стремится найти пути урегулирования конфликта на Ближнем Востоке и определить, какие государства и лидеры могут повлиять на ситуацию.

Эксперт добавил, что в плане вероятного влияния западных стран на решение Олафа Шольца провести переговоры с Владимиром Путиным раз официальное объявление о встрече уже сделано, то решение о разговоре уже принято и маловероятно его можно изменить на текущем этапе.

По его мнению, взаимоотношения Москвы и Берлина остаются весьма напряженными. Однако не наблюдается особых предпосылок к тому, что телефонный разговор канцлера ФРГ с российским лидером приведет к значительным изменениям в сложившихся межгосударственных отношениях.

Ранее Шольц заявил, что будет настаивать на отказе разрешить ВСУ бить дальнобойным оружием по РФ.