Политолог Коньков дал прогноз, кто станет президентом Украины после выборов 2024 года

Действующего президента Украины Владимира Зеленского попытаются оставить на его должности. Он сегодня политически выгоден как западным кураторам киевского режима, нак и толпам оголтелых националистов, захватившим де-факто власть в стране еще в 2014 году.

Как считает доцент кафедры политического анализа факультета госуправления МГУ Александр Коньков, тема выборов главы украинского государства в 2024 году не стоит остро на повестке дня сразу по нескольким причинам. Хотя бы потому, что их провести будет довольно непросто в условиях продолжающейся СВО.

«В первую очередь, никакой ясности, будут они проходить или нет, до сих пор не появилось. Конечно, можно организовывать выборы, но насколько легитимными будут их результаты. Как провести выборы в современной Украине, чтобы в их результатах никто не сомневался. Я думаю, что это нерешаемая задача. Поэтому с высокой долей вероятности будут искать пути либо переноса выборов, либо других возможностей пролонгации полномочий президента и парламента», — поделился мнением в беседе с URA.ru Коньков.

По словам политолога, и сам Зеленский всеми правдами и неправдами будет стараться усидеть в президентском кресле и после 2024 года. А лучший для этого выход - просто не проводить выборы и все.

«Будут это делать легитимным путем через выборы либо чрезвычайными мерами, что вполне возможно. Но то, что будут стараться обеспечить его дальнейшее пребывание у власти, в первую очередь, сам украинский режим, во вторую те, кто за ним стоят, — это, я думаю, вполне осязаемая перспектива сегодня», — резюмировал Коньков.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, стоит ли Украине опасаться вторжения со стороны Белоруссии.