Политолог Корнилов дал оценку перезагрузке отношений Вашингтона и Москвы

По словам политолога Владимира Корнилова, готовность Вашингтона к перезагрузке отношений с Москвой следует рассматривать не как партнерство, а как очередную ловушку. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что в истории нашей страны достаточно примеров, когда противник, проигрывая на поле боя, старался захватывать изнутри с помощью различных провокаций.

По мнению эксперта, сегодня команды в Штатах думают, как Россию вовлечь во всевозможные медовые ловушки, чтобы затем выжимать из нее соки.

Ранее сообщалось, что Зеленский хотел напугать мировое сообщество разговором Трампа и Путина.