Политолог Корнилов дал оценку перезагрузке отношений Вашингтона и Москвы
Политолог Корнилов: перезагрузку отношений с США стоит рассматривать как ловушку
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По словам политолога Владимира Корнилова, готовность Вашингтона к перезагрузке отношений с Москвой следует рассматривать не как партнерство, а как очередную ловушку. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что в истории нашей страны достаточно примеров, когда противник, проигрывая на поле боя, старался захватывать изнутри с помощью различных провокаций.
По мнению эксперта, сегодня команды в Штатах думают, как Россию вовлечь во всевозможные медовые ловушки, чтобы затем выжимать из нее соки.
Ранее сообщалось, что Зеленский хотел напугать мировое сообщество разговором Трампа и Путина.