Политолог Корнилов назвал сроки старта «информационного мочилова» Трампа

По словам политолога Владимира Корнилова, в настоящее время либеральные СМИ вроде CNN зализывают раны, копят силы и набирают массив для критики Дональда Трампа. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что ключевой датой в этом событии станут сто дней Трампа на посту президента. Это будет посерьезнее, чем череда скандалов, связанных с «вмешательством России в американские выборы в 2016 году» с целью привести Трампа к победе, несколько лет назад.

По мнению политолога, Штаты ожидает весьма серьезная битва, поэтому до того, как она началась, Трамп увлечен реализацией предвыборных обещаний, которые он может решить в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне проводится ротация СМИ.