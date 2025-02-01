В Пентагоне проводится ротация СМИ

В Пентагоне проводится реализация программы ротации прессы для внутреннего пресс-корпуса. Об этом сообщает телеканал NBC .

Уточняется, что в итоге телеканал NBC и издания New York Times и Politico будут лишены постоянных внутриведомственных офисов для работы, занимаемых ими десятилетиями. Их места займут консервативные СМИ.

В свою очередь указанный выше американский телеканал заявил о разочаровании в отказе доступа к кабине вещания в Пентагоне. Однако в руководстве телекомпании завили, что данное решение могло быть принято в связи с тем, что ранее NBC освещал несколько обвинений против нового главы Пентагона Пита Хегсета.

Уточняется, что места покинувших Пентагон СМИ займут телеканал One America News Network, придерживающийся правых взглядов, а также издания New York Post и HuffPost, портал Breitbart News Network. Первые три указанных медиа придерживаются консервативных позиций.

Ранее сообщалось, что традиционным СМИ США пригрозили после публикаций лжи о Трампе.