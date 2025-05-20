По словам политолога Владимира Корнилова, Москва станет вести переговоры с теми, кого отправит на них Киев. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что возникает вопрос: что делать, когда придет время подписывать юридически бумаги? Для России это важно, поскольку завтра власть в Незалежной может смениться и России объявят, что данная подпись юридически ничтожна.

Ранее эксперт спрогнозировал капитуляцию Киева после переговоров Путина и Трампа.