Эксперт спрогнозировал капитуляцию Киева после переговоров Путина и Трампа

Телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшиеся 19 мая, вряд ли приведут к прорыву в урегулировании украинского кризиса. Такую оценку в беседе с Инфо24 дал политолог Юрий Светов.

Эксперт считает, что США рассматривают Украину как «сделку», тогда как для Москвы это вопрос безопасности и суверенитета. По этой причине Владимир Путин не согласится идти на уступки, даже если его очень попросит Трамп в ходе разговора по телефону.

Светов считает, что единственный выход для США — признать провал своей политики и «уйти из Украины», как это было во Вьетнаме и Афганистане. Однако, по словам эксперта, республиканец вряд ли пойдет на такой шаг. Последние разговоры Трампа с российским главой также, вероятно, не приведут к каким-то конкретным договоренностям.

«Тем не менее президент России не собирается идти на уступки, поэтому у американцев есть только один выход из ситуации — это согласиться с капитуляцией Киева и уйти с Украины. Им нужно сделать то же, что они сделали во Вьетнаме и Афганистане, но я сомневаюсь, что Трамп на это решится», — резюмировал Светов.

Напомним, что в Стамбуле завершился первый раунд переговоров между Россией и Украиной. Стороны договорились об обмене пленными по формуле «1000 на 1000» и обсудили возможные условия прекращения огня.

Ранее стало известно, что Трамп выступит с публичным заявлением после разговора с Путиным.